De Suresnes aux plages de Normandie en fauteuil roulant : le défi fou d'une femme de 74 ans

Depuis 4 ans, Anne Morelli-Jagu est touchée par une dégénérescence osseuse et se déplace en fauteuil roulant. Elle doit également se rendre à l'hôpital tous les deux jours pour être dialysée. Mais sa détermination et son enthousiasme à mener à bien son projet un peu fou ne seraient être mis à mal par ses problèmes de santé.

Le 15 septembre, elle compte bien arriver sur les plages du débarquement en Normandie et ainsi boucler un périple extraordinaire de 10 jours, parcourir 110 km sur son fauteuil électrique, encadrée par des bénévoles de la Croix Rouge et du Lions Club de Suresnes qui l'accompagnent.

Alerter les autorités

Son but : alerter les pouvoirs publics et la population sur les problèmes d'accessiblité que rencontrent les personnes en situation de handicap. "Je voudrais que les pouvoirs publics voient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. On ne peut pas faire 500m sans rencontrer un trottoir mal adapté, une voiture mal garée ou des poubelles au milieu du trottoir", explique la dynamique septuagénaire.

Durant son périple, Anne interpelle les élus locaux et échange avec des citoyens admiratifs de sa détermination. Mais elle profite également de l'attention qui est tournée vers elle pour rendre hommage aux soignants mobilisés depuis plus d'un an et demi par la crise sanitaire.

Des soignants qu'elle croise également plusieurs fois par semaine pour ses séances de dialyse. Son parcours a d'ailleurs été spécialement aménagé pour qu'elle puisse recevoir ses soins en toute sécurité et mener à bien cet incroyable projet qui suscite l'admiration partout où elle passe.