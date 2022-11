Dans les Alpes-Maritimes, du bois en libre-service pour faire face à la flambée des prix de l’énergie

FTR

C’est le maire de la commune, Frédéric Poma, qui est à l’origine de cette initiative. La ville a mené une campagne d’abattage d’une centaine d’arbres dangereux en octobre dernier. Le bois récupéré suite à cette coupe a été mis à disposition de la population.

Une aide précieuse pour les habitants

Une stère de pin par foyer. Cette annonce a fait des heureux dans le contexte de crise énergétique. Aujourd’hui, le bois est l'énergie la plus économique pour se chauffer, par rapport à l'électricité ou au gaz. Investir dans un poêle à bois est plus abordable, même si cela reste coûteux. "C’est 130 euros la stère de pin", précise un habitant. Dans une moyenne de consommation d’environ dix stères par hiver, l’initiative de Tourrette-sur-Loup est donc d’une grande aide pour ses citoyens. "Par rapport à la sobriété énergétique, je pense que c’est bien que les communes et départements puissent donner du bois aux citoyens”, confirme un Tourrettan.Suite à son succès, l'opération sera reconduite l’année prochaine lors d’une nouvelle campagne d’abattage de cinquante arbres.