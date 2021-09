Dans le Loiret, deux collèges à énergie positive pour consommer le moins possible

Ils sont sortis de terre pour cette rentrée 2021. À Pithiviers et Dadonville dans le Loiret, deux collèges plus vertueux sur le plan environnemental accueillent désormais les élèves cette année. Construits dans les années 60, ces deux établissements publics étaient devenus de véritables passoires thermiques.

"La philosophie, c’est vraiment d’être beaucoup plus vertueux en termes de transition écologique sur l’économie d’énergie pour nos bâtiments. L’idée, c’est que les collectivités soient vraiment à la pointe dans ces constructions", explique Marc Gaudet, le président du Conseil départemental du Loiret.

Des murs isolés avec de la paille

Le ton est donné dès l’entrée dans les bâtiments. Tous les murs sont isolés avec de la paille. "Nous avons un mur de 46 centimètres, toute l’isolation en paille est à l’intérieur. Pourquoi la paille ? Parce que c’est le meilleur isolant possible aujourd’hui", se félicite Eric Gauthier, directeur de l’aménagement et du patrimoine. Les bâtiments sont également orientés pour privilégier au maximum la lumière naturelle et ainsi consommer le moins possible d’électricité.

"En plus de l’isolation, nous avons mis en place plus de 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les toits, qui vont nous permettre d’utiliser toute l’énergie produite pour la consommation totale en terme d’électricité du collège et de revendre également tout le surplus". L’eau de pluie est également récupérée pour les usages commun. Les deux bâtiments sont désormais certifiés HQE (Haute Qualité Environnementale). Un projet porté par le conseil départemental qui a consacré 42 millions d’euros à la conception et la réalisation de ces deux éco-collèges.