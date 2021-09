Dans le Haut-Rhin, une ressourcerie s'installe à la déchetterie pour favoriser la récupération

De nombreux objets finissent dans les déchetteries et parfois certains objets pourraient encore parfaitement servir. Dans le Haut-Rhin, la déchettterie d’Oberhergheim s’est associée avec une ressourcerie. Une opération vertueuse à plus d'un titre. #IlsOntLaSolution

568 kilogrammes : c’est le poids de déchets produits par an et par Français, selon les derniers chiffres de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Résultat : dans les déchetteries, ça déborde, alors que certains objets pourraient encore parfaitement servir. Dans le Haut-Rhin, la déchetterie d’Oberhergheim s’est associé avec une ressourcerie. Une solution pour lutter contre le gaspillage et la pollution.

L’idée ? Offrir une seconde vie à des objets en bon état qui finissent d’habitude à la benne. Une association les récupère pour les revaloriser dans son magasin. "Pour le moment, on démarche beaucoup les gens, on va les voir, on leur explique ce qu’on fait, comment cela fonctionne, et ça marche plutôt bien", explique Pierre Missio, employé à l’association Défi68.

Des avantages économiques et écologiques

Meubles, appareils électriques, vaisselle retrouvent une nouvelle jeunesse. Vendus à petit prix. Un cercle vertueux où écologie rime avec économie. Les déchets coûtent très cher à évacuer. Ce point de dépôt à permis de récolter 7 tonnes d’objets en 2020 tout en soutenant la réinsertion des personnes peu qualifiées et en difficulté. "Une trentaine de personnes ont bénéficié d'un contrat emploi et insertion", se félicite Oliver Llorente, le coordinateur de l'association Défi68.

Et tout le monde y trouve son compte. "Ça permet à des ménages qui n’ont pas forcément beaucoup de moyens de s’équiper convenablement à bas coût". Pour chaque tonne de déchets qui n’est ni enfouie, ni incinérée, la collectivité économise en moyenne 170 euros.