Dans le Cher, un dispositif de dépistage du diabète proposé gratuitement en pharmacie

Selon Santé publique France, le diabète touche 3,5 millions de personnes et cause plus de 30 000 décès par an dans l'Hexagone. Au Sud du Cher, la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) a mis en place une opération de dépistage du diabète auprès de ses habitants. Totalement gratuite, cette démarche vise à toucher les 30% de personnes qui n'ont pas accès à un médecin généraliste dans cette zone de 42 000 habitants, considérée comme désert médical.

Cette opération se compose de deux étapes : un questionnaire, proposé au client en pharmacie afin d'identifier une potentielle présence de la pathologie, puis un test de glycémie qui sera mesuré sur place. "Je trouve que c'est une bonne méthode, notamment pour les personnes qui ne sont pas informées", confie la cliente d'une des quatre pharmacies de Saint-Amand Montond concernées. Cette initiative, qui se déroule pendant les mois d'octobre et novembre, reste ouverte à toutes et à tous à partir de 18 ans.

Déceler la pathologie en amont

Dans la zone de déploiement de l'opération, un tiers des personnes atteintes de diabète le découvrent au moment où apparaissent des complications. Dépister plus tôt permet donc de limiter les formes graves. "C'est une maladie insidieuse, les gens peuvent vivre des années sans s'apercevoir qu'ils sont diabétiques. Nous avons tous les ans des patients qui découvrent leur diabète alors qu'ils sont devenus pratiquement aveugles", explique Marie-Laure Ouairy, pharmacienne.

Si le test de glycémie décèle une présence potentielle du diabète, les patients sont alors redirigés vers un laboratoire. Il aura pour mission de confirmer ce résultat et de réaliser des examens supplémentaires. "Si le diabète est confirmé, on contacte le médecin traitant en charge du patient pour évaluer les facteurs de risques", détaille un médecin du laboratoire. Un dispositif de prévention et de prise en charge qui contribuerait à réduire l'âge moyen de diagnostic de diabète, en France, estimé à 60 ans.