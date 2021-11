Dans le Cantal, à la découverte des fours à pain d’autrefois grâce à la réalité virtuelle

Le pays de Mauriac a la chance de posséder encore quatre fours à pain en très bon état. Des témoins d’un passé révolu de la vie paysanne quand chacun préparait son pain. "Au Moyen Âge, ces fours existaient déjà. Les paysans devaient payer un impôt pour faire cuire leur pain", explique Cathy Chambon, directrice de l'office de tourisme de Mauriac.

Une page de l’histoire de la région que l’application Legendr permet aujourd’hui de découvrir. En la téléchargeant, le visiteur peut facilement retrouver ces fours à pain grâce au système de géolocalisation. Cette application raconte, à l’aide d’images, de texte et de vidéos, l’histoire du pain de l’antiquité à nos jours. Elle donne aussi des détails sur l’architecture de ces fours. Des informations à découvrir in situ ou depuis son canapé. Pour ceux qui sont sur place, l’application offre une immersion dans le passé de ces ouvrages. Pour cela, l’office du tourisme fournit des casques de réalité virtuelle.

Ressusciter l'histoire

L’application Legendr a été conçue par la start-up Rendr, spécialisée dans la reconstitution historique et patrimoniale. "Il y a beaucoup de patrimoine en France qui est inexploré par le public et donc notre mission c’est de le rendre accessible", explique Laurent Lefebvre, fondateur de la société Rendr. Legendr couvre une cinquantaine de destinations en France et en Europe. C’est en quelque sorte un guide touristique avec des propositions de parcours. L’application ressuscite l’histoire avec des sites disparus entièrement reconstitués. Un véritable défi qui nécessite de nombreux documents historiques. "Parfois, on va avoir des plans assez précis, des gravures, des cartes postales. On accumule toutes les informations qui sont disponibles. Et puis évidemment, il y a une part d’ombre dans les reconstitutions donc on doit faire des suppositions", rapporte Laurent Lefebvre.

La ville de Mauriac est une habituée de l’application Legendr. Elle a déjà fait appel aux services de la société Rendr en 2018 pour remonter le temps. Un voyage en 3D, dans les rues et les sites historiques de la commune, à travers trois périodes : l’époque gallo-romaine, médiévale et le 19e siècle. L’idée, "c’est de montrer ce qui existe pour après attirer les touristes qui vont venir sur notre territoire", explique Claire Vivien, directrice de la communauté de communes du Pays de Mauriac. Hasard ou pas, la saison touristique du pays de Mauriac a été, en 2020, exceptionnelle.