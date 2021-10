Dans la Drôme, des influenceurs aident les offices de tourisme à préserver les sites naturels

France 3 Alpes

La surfréquentation des sites naturels peut engendrer quelques problèmes pour la tranquillité de ces lieux. Pollution visuelle, sonore ou encore perturbation de la faune et la flore. Pour limiter tous ces désagréments, les offices de tourisme de la Drôme invitent des influenceurs à visiter ces endroits en organisant des journées rencontres. L'initiative a plusieurs objectifs : elle doit permettre la promotion touristique de ces paysages, faire découvrir de nouveaux lieux à leur communauté ainsi que leur apprendre à préserver l'environnement du Vercors.

Les influenceurs passionnés de montagne

Ces personnes ont été réunies lors d'une journée nommée "Instameet", une contraction d'Instagram et rencontre. Ces influenceurs ont été choisis car ils partagent tous un même point commun. Ils aiment la montagne. "Ce sont des communautés qui partagent les mêmes valeurs que nous et auprès de qui on a envie de faire passer des messages. Notamment de sensibilisation mais aussi de découverte du territoire à travers des artistes, des artisans ou des producteurs locaux", explique Cécile Munier, chargée de promotion touristique chez Inspiration Vercors.

Ces parcours donnent l'occasion aux différents membres présents d'alimenter leurs réseaux en photos et montrer la beauté de la nature à leurs abonnés. Mais c'est également un moyen de faire passer un message. "J'essaie de dire à ceux qui me suivent de faire attention quand il y a des animaux. Car je veux limiter le dérangement de la faune. Et pour les autres endroits plus touristiques, je conseille aux gens de ne pas aller tous en même temps en été", raconte Emilie, instagrameuse.

Grâce à cette démarche, les offices de tourisme espèrent attirer des visiteurs dans la région et leur faire découvrir des lieux méconnus pour éviter la surfréquentation.