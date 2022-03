Aux Sables-d’Olonne, opération nettoyage des plages sauvages après les grandes marées

FTR

Opération commando ce week-end sur la plage de Sauveterre aux Sables-d’Olonne. Une plage située sur la côte sauvage et classée en zone Natura 2000, ce qui interdit tout passage d’engins mécaniques. Le nettoyage doit donc se faire à l’huile de coude avec des bénévoles qui arpentent le rivage pour ramasser toutes sortes de déchets. "L’idée, c’est que quand on va se promener sur la plage, chacun revienne avec deux-trois déchets, bouteilles plastiques et autres. Et si cela se fait en permanence, j’espère que l’on aura plus besoin d’organiser ce type d’évènement", espère Donatien Chéreau, élu à la mairie des Sables et délégué au littoral et aux marais.

Micro-plastiques

Chaque année, ils sont nombreux à répondre présent pour cette opération nettoyage. 150 ce week-end, armés de sacs poubelles. Leur cible principale : le plastique, sous toutes ses formes. Et notamment de petites billes, souvent translucides, difficiles à repérer mais extrêmement nocives pour la flore et la faune marines. "C’est la matière première qui sert ensuite à fabriquer des objets en plastique. Ça vient vraiment du transport, quand des containers tombent des cargos lors de tempêtes", explique Donatien Chéreau.

Au final, plus de quarante kilos de micro-déchets plastiques ont été ramassés ce week-end. Du plastique qui sera entièrement recyclé, tout comme la tonne de bois récupérée sur le sable. Bonne nouvelle toutefois, de l’avis de plusieurs participants habitués de ces opérations nettoyage : il y avait moins de déchets à ramasser que les fois précédentes.