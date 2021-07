Au stade Vélodrome à Marseille, des journées éducatives pour les enfants privés de vacances

En 2019, 40% des Français ne pouvaient pas partir en vacances. Parmi eux, ce sont trois millions d’enfants qui étaient privés de congés estivaux selon la Caisse d’allocations familiales (Caf). À Marseille, où l’on compte certains des quartiers les plus pauvres de France, l’opérateur télécom Orange, la fondation OM et Synergie Family, une start-up sociale œuvrant pour l’éducation et l’inclusion, proposent des vacances apprenantes.

Une centaine d'enfants de 8 à 14 ans

Tout au long de l’été, des groupes d'une vingtaine de jeunes passeront une semaine au cœur du mythique stade Vélodrome. En tout, ce sont plus d’une centaine d’enfants de 8 à 14 ans qui bénéficieront de ce dispositif entre le 12 juillet et le 6 août.



“Ce sont des jeunes qui viennent des quartiers des Caillols, de la Maurelle, de Romain-Rolland aussi. L’intérêt c’est qu’il y a quand même beaucoup d’enfants qui ne partent pas en vacances, qui n’ont pas la possibilité de partir en colo et donc forcément leur offrir un cadre comme l’Orange Vélodrome, c’est idéal”, se réjouit Pauline de Meslon, chargée de projet éducatif à Synergie Family.

Le maître-mot : apprendre en s'amusant

Chaque semaine, sont 13 activités sont proposées aux enfants. Avec toujours le même but : se servir de ces ateliers pour apprendre des choses utiles pour la suite aux jeunes. Mais le maître-mot de ces apprentissages, c’est de s'amuser. Escape game digital, robot, oreille musicale, théâtre, e-sport... difficile de s’ennuyer ! “C’est cool, c’est très amusant, ça nous occupe pendant les vacances et franchement ça serait à faire”, témoignent Alyne et Sirine.

Et puisqu’aujourd’hui, l’information est partout, pourquoi ne pas apprendre aux enfants à coder ? Olivier Patrick anime l’atelier de programmation informatique : “Là on est en train de programmer un robot dans lequel, à travers des symboles et des icônes, ils arrivent à créer un vrai programme.” Les Mark Zuckerberg et autres Tim Cook n'ont qu'à bien se tenir car ces jeunes informaticiens en herbe ne semblent pas être en difficulté face à l'exercice : “On comprend rapidement, on peut modifier les couleurs etc… Donc ça permet aussi que ce soit visuel et pas hyper compliqué comme des lignes de code”, expliquent Souleymen et Alioune.

Et pour finir ces vacances éducatives en beauté, une visite privée et exclusive du stade Vélodrome sera proposée aux enfants, pour notamment découvrir tous les métiers du stade.