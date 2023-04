Au Grau-du-Roi, le cordon dunaire est renforcé pour faire face à l'érosion du trait de côte

Depuis le mois de mars, des ouvriers sont à pied d'oeuvre sur l'immense plage de l'Espiguette, au Grau-du-Roi, dans le Gard, labélisée grand site de France. Leur travail consiste à renforcer et consolider, sur une centaine de mètres, le cordon dunaire fortement fragilisé par les tempêtes venues du sud-est. L'avenir de la station balnéaire se joue ici, sur ces plages. "Parce que les points bas pourraient conduire la mer à encercler la ville, bien sûr il y a nécessité à la maîtriser sur ce point, c'est ce que nous faisons", explique le maire, Robert Crauste.

Canaliser la mer

D'année en année, le trait de côte évolue. Au Grau-du-Roi, 18 kilomètres sont soumis à des points d'érosion précise le maire. Cela fait des années que la ville gère ce problème mais jusqu'à présent, les enrochements de la dune n'ont pas été efficaces. Désormais, on préfère canaliser la mer plutôt que de s'opposer à son intrusion, en utilisant une méthode douce : réguler les passages piétonniers, planter des ganivelles, ces clôtures naturelles en bois, sur plusieurs mètres et utiliser le paillage "pour renforcer les dunes, pour recréer la dune, pour emprisonner le sable" détaille Sébastien Roves, le chef d'équipe de ces travaux de grande ampleur. "On a rajouté du sable et toutes les graines dans le sable sont conservées au sol pour recréer la végétation." Une fois fixée avec des ganivelles, la dune végétalisée se fond dans le paysage et protège le territoire de l'intrusion marine

Cette technique douce est aussi beaucoup moins onéreurse pour la commune qui espère que ces travaux seront efficaces pendant une dixaine d'années. Ce cordon dunaire de second rang sera terminé avant l'été. De quoi rassurer les vacanciers.