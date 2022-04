À Pontivy, des élèves infirmières font don de leurs cheveux pour les malades du cancer

FTR

Et si votre passage chez le coiffeur permettait aux personnes atteintes de cancer de bénéficier d'une perruque en cheveux naturels. C'est la bonne idée de l'Institut de formation des professionnels de santé (IFPS) de Pontivy dans le Morbihan qui a mis en place cette journée de sensibilisation aux dons de cheveux.

Douze mètres de cheveux pour des perruques

Organisée en collaboration avec le groupe hospitalier du Centre-Bretagne et la Ligue contre le cancer, cette opération appelée Tous parten'hair a invité les élèves à se faire couper les cheveux. Ce jour-là dans une salle de l'école d'infirmière de Pontivy, une soixantaine d'élèves se sont inscrites sans hésiter. À l'image de Jade, étudiante en troisième année qui a souhaité apporter son soutien aux malades du cancer. "Tout le monde peut être dans ce besoin, donc c'était utile pour moi de participer", assure-t-elle.

Qu'ils soient bouclés, lisses, bruns ou blonds, en tout, douze mètres de cheveux ont été récoltés pour cette seule journée. Ils seront ensuite envoyés chez l'unique prothésiste capillaire dans l'hexagone qui fabrique des perruques en cheveux naturels.

Des coupes gratuites par des coiffeurs solidaires

Derrière les ciseaux, neuf coiffeuses professionnelles coupent gratuitement les cheveux des jeunes filles. Parmi elle, Lucile Auffret qui finalise la coupe d'une participante "Le cancer aujourd'hui fait partie de la vie de trop de gens et il faut savoir y remédier et leur apporter de beaux cheveux naturels sur leur perruque et non pas que du synthétique", rapporte la coiffeuse très impliquée dans l'opération. Dans son salon de Saint-Caradec, elle accompagne bénévolement des malades du cancer.



Avant même de commencer les traitements, Lucile conseille les femmes dans le choix d'une perruque. C'est le cas d'Isabelle qui va bientôt débuter sa chimiothérapie et sait déjà que, d'ici quelques semaines, ses cheveux commenceront à tomber. "On a besoin de garder de la féminité pendant tous ces traitements qui vont nous toucher physiquement. Moralement, c'est important pour moi et pour mon entourage", confie-t-elle.

Perruques en cheveux naturels ou turban, des coiffeurs bénévoles accompagnent les malades du cancer (France 3 Bretagne)

Chères perruques

Le coût d'une perruque médicale s'échelonne entre 350 euros et 1500 euros dans les boutiques spécialisées et agréées par la Sécurité Sociale. Un écart de prix important qui s'explique selon le dispositif employé sur le postiche.

Lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, les perruques en fibres synthétiques sont remboursées intégralement par la Sécurité Sociale à hauteur de de 350 euros. Pour les perruques faite au moins à 30 % de cheveux naturels, ou de cheveux synthétiques, le prix de vente maximum pour une prise en charge est fixé à 700 €, dont 250 € remboursés par l’Assurance Maladie. Les mutuelles couvrent le reste.