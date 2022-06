À Niort, les services de la ville dégèlent la patinoire pour arroser les espaces verts

FRANCEINFO

Il y a des priorités. La ville de Niort a décidé de dégeler plus tôt qu'à l'accoutumée sa patinoire pour pouvoir récupérer l'eau issue de la fonte et arroser les espaces verts. Une première sur ce territoire.

"On a 80 m³ d'eau à récupérer à la patinoire. D'habitude, cette eau n'est pas récupérée et elle part dans les égouts", explique Manuel Gasnier, chef des espaces verts à la ville de Niort. Dans la grande salle, le spectacle n'est pas banal. Au lieu d'une glace bien lisse, c'est une immense flaque d'eau qui recouvre le sol. L'eau est pompée puis envoyer dans de grands camions-citernes.

6 000 jeunes arbres à arroser

La ville a planté cet hiver 6 000 arbres et avec la sécheresse ces jeunes plants souffrent. Manuel Gasnier pointe du doigt un tronc d'un jeune arbre : "On voit qu'il commence à souffrir". Les élus niortais veulent étendre les espaces verts de la ville pour végétaliser l'espace urbain et rendre les épisodes de canicule plus supportables pour la population.

L'objectif avec ce plan vert, c'est "d'avoir des zones d'ombre", dit Philippe Mauffrey, vice-président de la communauté d'agglomération de Niort. "Nous voulons mettre à disposition du public des zones de fraîcheur lors d'épisodes de canicule". Mais, la création de ces nouvelles zones végétalisées exige un arrosage soutenu dans la phase de croissance des plantes.

Les six piscines de l'agglomération vont donc aussi être vidangées. L'eau vidée servira à arroser les plantes. "Ça nous permet d'arroser tous les arbres qu'on a plantés cette année", note Anthony Brémand, jardinier de la ville de Niort.