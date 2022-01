À Lyon, un chef cuisinier anglais commercialise un foie gras 100% vegan

Chef à domicile et pour l’évènementiel, installé à Lyon depuis trois ans, Toby Hunt s’est lancé dans la production de foie gras 100% vegan. Une recette à base d’huile de coco, de noix de cajou, de sauce soja, d’épices et d’aromates, arrosée de vin blanc et de whisky. Il l’a baptisé "Fair Gras", fair signifiant équitable en anglais. Un mélange surprenant avec lequel il espère séduire de nouveaux palais, même dans la capitale de la gastronomie. "Mon but, c’est d’avoir quelque chose qu’on peut manger tous ensemble. On profite du temps ensemble, on profite du temps à table, ce n’est pas forcément de créer un grand débat entre les gens. C’est ça mon but avec la cuisine, c’est d’avoir tout le monde à table en train de déguster quelque chose qui j’espère est bon", explique le jeune chef.

Bon, mais…

Consistance, texture, à première vue, pas grand-chose à voir avec le foie gras traditionnel. Et au goût alors ? Notre équipe de France 3 est allée faire déguster cette recette à Georges Reynon, charcutier-traiteur à Lyon et spécialiste du foie gras : "Mon impression première, c’est que je mange quelque chose qui est bon, c’est vrai. Maintenant, je n’ai pas au niveau du palais la même sensation que de manger du véritable foie gras. Cela s’apparenterait plus à mon avis à une mousse, bonne, mais dire que l’on peut assimiler ça à un foie gras, non je ne pense pas", tempère le traiteur.

Et si cela vous dit de tenter l'expérience, Tobby Hunt commercialise son Fair Gras, nature ou la truffe, directement dans son labo dans le 6e arrondissement de Lyon, sur internet, ainsi que dans plusieurs boutiques bio de la métropole, mais aussi à Paris et Avignon. Enfin, si vous vous voulez le faire vous-même, sachez que vous pouvez trouver de nombreuses recettes de faux foie gras (souvent appelé "faux gras") sur internet, comme celle du chef étoilé français Alexis Gauthier, patron du restaurant Soho Gauthier à Londres.