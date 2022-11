À Lyon, les enfants malades apprennent à coudre pour oublier l'hôpital

L'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon propose aux jeunes patients et patientes des ateliers de couture. Un défilé sera organisé le 25 novembre 2022. #IlsOntLaSolution.

Couper, assembler, coudre pour ne plus penser aux traitements, c'est ce que propose l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon. Chaque semaine, les jeunes patients et patientes de l'établissement de santé peuvent participer à des ateliers de couture.

Mieux accepter les traitements

Pour les enfants malades, cet atelier de couture permet de mettre à distance les longues heures passées à l'hôpital. En créant des vêtements, ils parviennent presque à oublier les traitements et la maladie. L'activité manuelle devient une échappatoire. "Ça me change les idées, ça me rend heureuse, quand je suis dans ma chambre, je sais que je suis malade, alors que là ça me fait penser à autre chose et ça me fait du bien", confie la petite Faustine de 12 ans.

Un moment de légèreté pour mieux supporter l'hospitalisation. "Le fait de faire des ateliers en groupe, ça leur permet de se rencontrer, ça a des enjeux psychologiques qui ont du sens et qui permettent une meilleure acceptation des traitements", constate la docteur Perrine Berard-Marecn, pédiatre IHOP Lyon.

L'hôpital transformé en podium

Ces ateliers de couture existent depuis 14 ans au sein de l'Institut d'hématologie et d'oncologie. Tout au long de la création, deux stylistes accompagnent les jeunes patients atteints d'un cancer. Elles les aident à dessiner des patrons, coudre des vêtements uniques, jusqu'à parfois susciter de réelles passions. "Ça leur permet d'apprendre une nouvelle activité, les saisons passées on a même eu des vocations, il y a des jeunes filles qui sont entrées en école de stylisme à leur sortie de l'hôpital", se réjouit la styliste Christine Fouché.

Après 18 mois de préparation, plus d'une centaine d'enfants ont participé au projet, avec comme aboutissement la présentation de toutes leurs créations. Le prochain défilé de mode est prévu le 25 novembre 2022 sous l'oeil bienveillant de leur famille et de leurs proches.