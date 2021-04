À Limoges, du liège incorporé dans le bitume pour atténuer le bruit de la circulation

Le bruit des voitures peut gâcher la vie des habitants à proximité des axes routiers très fréquentés. Sur la route de Limoges, une route très empruntée en Haute-Vienne, un nouveau matériau est actuellement testé pour réduire les décibels. Il s'agit du liège. "L'idée, c'est de faire un enrobé plus ou moins classique et d'y incorporer environ 1% de liège à l'intérieur", explique Yoann Feix, conducteur de travaux de la Colas.

Selon la métropole et l'université de Limoges, ce nouveau revêtement permettrait d'atténuer le bruit de la route. Mais dans quelle proportion ? "À la base, c'est un isolant phonique et thermique, donc l'idée c'était de voir si déjà on pouvait l'intégrer dans les enrobés. Puis dans un second temps, de voir qu'elle pourrait être l'efficacité sur le bruit", dit Patrick Tardieux, directeur des études techniques de Limoges Métropole.

Des sonomètres ont été installés pour mesurer le bénéfice de ce qui mélange, qui entraîne un surcoût de 50% lors de la réfection d'une route.