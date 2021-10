A Clermont-Ferrand, un village intergénérationnel fait des heureux #IlsOnLaSolution

"Le Clos des Vignes" vient d'être inauguré, un an après les premiers emménagements. Cet espace réunit des personnes âgées, des familles et des étudiants. Une belle solution pour rompre la solitude des seniors et créer du lien social.

Le Clos des Vignes a des airs de havre de paix. Dans ce village intergénérationnel situé à Clermont-Ferrand, 30 logements sont réservés à des personnes âgées et les 10 autres à des familles ou à des étudiants. Ce lieu a été inauguré le 16 octobre 2021, un an après les premiers emménagements. Et visiblement, la formule marche et fait des heureux :

C'est génial ! Depuis que je suis là, je revis. Avec le voisinage, nous sommes devenus amis Marie-Chantal, une résidente

L'enthousiasme est le même pour Hervé. Deux semaines après son arrivée dans le village, il a fêté son anniversaire avec ses voisins :

Je suis assez sauvage et là ça va mieux. Je suis bien. Ils sont sympas Hervé, un résident de 80 ans

Une grande famille

L'objectif est en effet de mieux accompagner les personnes âgées et de briser leur solitude. Mais au final, chacun y trouve son compte, les seniors comme les étudiants qui ont eu la chance d'obtenir un logement.

"On est tous ensemble. On a l'impression d'avoir une famille. Quand on est étudiant, on est souvent assez loin de nos proches, on ne les voit pas souvent donc là c'est bien d'avoir des gens sur qui l'on peut compter. On a aussi un jardin qui est partagé et je pense que c'est très rare pour des étudiants", s'enthousiasme Cassandra Fournier, une jeune résidente.

Une animatrice au coeur du village

Une animatrice vit sur place et tient un rôle central, car c’est sur elle que repose le fonctionnement du village. Elle facilite les démarches des résidents, surveille les lieux et renforce les liens et la solidarité entre les habitants.

Avec une année de recul, la recette semble fonctionner. Les résidents se disent heureux de vivre là et le maire se félicite de la réalisation de ce lieu où les jeunes et les moins jeunes vivent en harmonie.

Inauguration de l’habitat intergénérationnel du Clos des Vignes. En misant sur l’entraide, en mixant les générations, en proposant des activités, en favorisat la biodiversité urbaine, ce beau projet apporte une réponse complète et innovante au vieillissement de la population. pic.twitter.com/S9YDo6LThr — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) October 16, 2021

Plusieurs villages intergénérationnels existent en France. Il est possible d'obtenir des renseignements sur le site dédié du gouvernement.