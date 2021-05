À Bordeaux, une colocation de jeunes adultes autistes pour développer leur autonomie

Lorsque les enfants autistes deviennent adultes, pas simple pour leurs familles de leur apprendre à devenir autonomes. Il existe aujourd'hui des habitats partagés. Des colocations comme ici à Bordeaux, où les jeunes autistes apprennent à devenir chaque jour plus indépendants. Le programme "habitat inclusif", lancé ici par des parents, permet aux jeunes autistes d’avancer dans leur projet d’insertion sociale et professionnel.

Depuis un an, des adultes âgés de 18 à 33 ans vivent en parfaite harmonie, sous le même toit, au moins deux fois par semaine. L’occasion pour ces jeunes en situation de handicap de se familiariser avec les gestes du quotidien, loin du cocon familial. Un véritable bénéfice pour les résidents.

J’ai des difficultés à parler et parler avec les autres cela me permet de me faire des amis