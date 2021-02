À Besançon, les supporters peuvent suivre les matches de football sur les réseaux sociaux

Interdits de stade et de gradin, les supporters du RC Besançon peuvent tout de même encourager et soutenir leurs protégés en suivant depuis chez eux leurs rencontres. Le club amateur de National 3 a en effet trouvé la parade. Il filme et retransmet tous ses matches en direct sur les réseaux sociaux

Au commentaire, Guillaume Sautet, un animateur radio reconverti pour l’occasion : "Nous, on sait la chance que nous avons de pouvoir être ici et de pouvoir vivre le match en direct. Ça permet de pouvoir vivre le match avant tout, de pouvoir essayer de donner du plaisir, des émotions".

Combler le manque pour les supporters

Un dispositif qui vient combler le manque de rencontres des supporters du club. À chaque confrontation de leurs favoris, ils sont nombreux derrière leurs écrans. Les joueurs eux-aussi y trouvent leurs comptes, même si rien ne remplace les chants venus des tribunes.

"Ce sont ces supporters-là qui nous permettent d’aller chercher l’exploit dans le match en nous transcendant. Maintenant, on essaie de le faire sans. On sait qu’ils sont derrière les écrans pour nous supporter, donc on a cette pensée pour eux", confie le gardien de but Oumar Sissoko. Pourtant, au bord du terrain restent quelques irréductibles pour qui les écrans décidément n’ont rien de satisfaisant.