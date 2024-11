Zone à trafic limité à Paris : "Il n'y aura pas de sanctions" au début, rassure Ariel Weil, maire de Paris Centre

"Il n'y aura pas de sanctions" au début, assure Ariel Weil, maire de Paris Centre alors qu'une zone à trafic limité (ZTL) est mise en place dans l’hyper centre de Paris à partir du lundi 4 novembre.

Il s'agit d'une zone de 5,5 km², située dans les quatre premiers arrondissements de la capitale, dans laquelle seuls les véhicules de secours, autobus, taxis, automobilistes y résidant ou y travaillant pourront circuler.

"Peut-être un QR code"

"Pour l'instant, la preuve est libre. Il y aura des contrôles aléatoires et il n'y aura pas de sanctions, on est dans une phase pédagogique", rassure le maire. Cette période de tolérance devrait durer "six mois maximum", le temps que "la préfecture de police et la mairie déterminent une solution très simple, peut être un QR code ou une petite application, pour que les gens puissent s'auto-déclarer", explique-t-il.

"C’est surtout quelque chose qui existe dans à peu près des centaines de villes en Italie depuis 30 ans et qui fonctionne très bien", ajoute-t-il.