DIRECT. Adolescente noyée à Argenteuil : regardez la conférence de presse du procureur de Pontoise

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ARGENTEUIL

: "Le jeune se serait approché de la victime puis lui aurait donné une balayette qui l'aurait fait tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied", déclare le magistrat à propos de la rencontre des trois adolescents. "La victime était consciente, elle avait les yeux ouverts". Les deux jeunes mis en cause auraient ensuite jeté la victime dans la Seine.

: "Les deux mineurs ont été placés en garde à vue à 2h du matin, le 9 mars, la garde à vue a été prolongée hier soir et a pris fin ce jour (...) Il ressort que des sms ont été échangés pour faire 'quelque chose' avec la victime."

: "Une bagarre physique entre la jeune fille et la victime s'est déroulée dans l'établissement scolaire début mars", indique le procureur. Toutes les informations sont à retrouver dans notre article.

: "Une brève relation amoureuse s'était nouée pendant une semaine entre le jeune homme et la victime (...) au cours du mois de février 2021, une photo de la victime en sous-vêtements a été piratée sur son propre compte Snapchat", poursuit le magistrat.

: "A 20h45, les effectifs du commissariat d'Argenteuil ont découvert dans la Seine à un mètre de profondeur, le corps de la victime", indique le procureur de la République de Pontoise, Eric Corbaux, lors d'une conférence de presse.

: La famille d'Alisha appelle à une marche blanche, dimanche, à Argenteuil. L'itinéraire et l'horaire du rassemblement font encore l'objet de discussions avec la mairie, selon BFMTV. Des élèves du lycée envisagent également d'organiser une marche samedi après-midi.

: Le procureur de la République de Pontoise, Éric Corbaux, doit tenir une conférence de presse à 17 heures, que vous pourrez suivre dans ce direct.

: Les deux suspects mis en cause dans la mort d'Alisha "avaient fait l'objet d'une interdiction de se rendre dans l'établissement et étaient convoqués en conseil de discipline pour ce mardi", soit le lendemain de la mort de la jeune fille, a rapporté le lycée.

: Cette situation de tension faisait suite "au piratage du téléphone de la victime et à la diffusion de photos à caractère compromettant par ses deux camarades actuellement entendus par la police", précise le lycée, ajoutant que "l’équipe enseignante avait été prévenue immédiatement de la situation" et que "Alisha et sa mère avaient été le jour même reçues par la direction, qui leur avait conseillé de porter plainte".

: Le lycée où étaient scolarisés Alisha et les deux autres élèves soupçonnés d’être impliqués dans sa mort avait mis en œuvre depuis le 5 février une "procédure disciplinaire pour répondre à la situation de tension entre ces trois élèves", indique l’établissement dans un communiqué.

L’adolescente de 14 ans retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil (Val-d’Oise) était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs semaines, selon nos informations. Voici ce que l'on sait de sa mort.

: "Ça fait trois vies gâchées. Mon fils a perdu son enfance, du moins son adolescence. Si ça se trouve, il va sortir de prison quand il aura 30 ans. Tout a été perdu. Le pire, c’est la petite de 14 ans [qui a été tuée]."

: "Les deux choses pour moi sont horribles. Le fait qu’il y ait une petite fille de 14 ans qui s'est fait tuer, je ne conçois pas, et le fait de savoir que c'est mon fils qui l'a fait, il n’y a pas de mots."



La mère de l'adolescent placé en garde à vue après la mort d'Alisha à Argenteuil est "horrifiée, stressée, humiliée" de savoir son fils impliqué dans l'affaire. C'est elle qui s'est rendue au commissariat d'Argenteuil, lundi, pour signaler que l'adolescent de 15 ans et sa petite amie venaient de frapper une jeune fille et que celle-ci était tombée dans l'eau.



• L’adolescente de 14 ans retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil (Val-d’Oise) était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs semaines, selon nos informations. Voici ce que l'on sait de sa mort.

: Une adolescente de 14 ans a été tuée avant-hier, lors d'un différend avec deux autres jeunes qui fréquentaient le même lycée à Argenteuil (Val-d'Oise). Son corps a été retrouvé dans la Seine. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

• L’adolescente de 14 ans retrouvée morte noyée dans la Seine à Argenteuil (Val-d’Oise) était victime de harcèlement scolaire depuis plusieurs semaines, selon les informations de franceinfo.