Seine-Saint-Denis : le personnel d'un collège de Stains en droit de retrait après la chute d'une fenêtre sur une de leurs collègues

(ERIC BERACASSAT / HANS LUCAS via AFP)

L'enseignante a été grièvement blessée et l'établissement fermé.

Le personnel du collège Joliot-Curie de Stains (Seine-Saint-Denis) est en droit de retrait depuis lundi 2 décembre et l'établissement fermé depuis mardi en milieu de journée, après qu'une de leurs collègues a été grièvement blessée par la chute d'une fenêtre au sein du collège, annonce l'ensemble des personnels dans un communiqué.

Fenêtres condamnées en urgence

"Lundi 2 décembre 2024, suite à un accident de service ayant gravement blessé une collègue, nous, les personnels du collège Joliot-Curie de Stains, nous avons exercé droit de retrait pour danger grave et imminent", écrivent-ils. "Une fenêtre de plus de deux mètres est tombée sur une de nos collègues", expliquent-ils. Cette femme a été hospitalisée "dans un état grave", précise le communiqué.

"À 15h le même jour, nous avons donc décidé de faire valoir notre droit de retrait, estimant que la situation était dangereuse pour les personnels et pour les élèves". Selon les personnels du collège, "des techniciens ont été envoyés par le département pour condamner 37 autres fenêtres du même type".

"État calamiteux" du collège

Une réunion a par ailleurs eu lieu mardi matin dès 8h entre le personnel du collège et des représentants de la direction académique et du conseil département de la Seine-Saint-Denis. "Cette réunion a entériné la situation de danger qui était le sujet de notre alerte. L’enquête a été menée et nous attendons des engagements écrits confirmant le remplacement des fenêtres en question".

"Notre collège, comme de nombreux autres de la Seine-Saint-Denis, est dans un état calamiteux", poursuivent les personnels du collège. "Ce n’est pas la première fois que nous attirons l’attention sur le bâti dégradé et plus généralement sur nos conditions de travail". L'établissement est resté ouvert jusqu'à mardi, 13h30. "Pour l’instant, aucun calendrier de réparations n’a été fourni et le personnel reste dans l’attente d’une déclaration officielle attestant d’un projet de sécurisation de l’établissement", termine le communiqué.