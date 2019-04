Seine-Saint-Denis : Jean-Michel Blanquer apporte son soutien à l'enseignante braquée dans un collège de Saint-Denis

"Nous soutenons toute la communauté éducative du Collège Elsa Triolet et l’enseignante qui a été agressée en cette fin de semaine." Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, s'est exprimé sur Twitter, samedi 13 avril, après l'agression d'une professeure en plein cours.

Toutes les mesures de protection et de sanction sont prises avec @AcCreteil

Le premier principe de la République et de son école est l’Etat de droit https://t.co/mxy0R9I9eY