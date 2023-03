Seine-et-Marne : le wallaby échappé a été capturé après plusieurs jours de recherches

Ce sont des habitants de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), près de Fontainebleau, qui ont découvert le wallaby dans leur jardin samedi matin.

Le wallaby, échappé de chez son propriétaire depuis plusieurs jours, a été retrouvé par les pompiers ce samedi matin après plusieurs jours de recherches, rapporte France Bleu Paris.

Le marsupial a été retrouvé dans un jardin de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), près de Fontainebleau. Vers 7h30, les propriétaires de la maison ont découvert l'animal dans leur jardin et ont donc alerté les pompiers qui sont intervenus rapidement. Six pompiers ont été mobilisés pour capturer l'animal et le ramener, sain et sauf, chez son propriétaire.

Le wallaby s'était échappé de son enclos il y a plusieurs jours et avait été aperçu à plusieurs reprises le 2 mars, au niveau de la commune d'Avon, près de Fontainebleau. L'animal avait également été signalé près des voies de la ligne R du Transilien.