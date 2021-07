Agression au couteau à Claye-Souilly : l’indignation et la tristesse après le drame

Théo, jeune vendeur de 18 ans, est décédé samedi 10 juillet après avoir été agressé par un homme à la suite d’un différend dans une boutique de Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Ses proches et un homme intervenu pour neutraliser l’agresseur ont réagi.

Après le drame, l’émotion et la tristesse sont vives à Claye-Souilly, en Seine-et-Marne. Dans une boutique d’un centre commercial, un jeune homme de 18 ans, Théo, a été mortellement agressé au couteau, samedi 10 juillet. En cause, un simple différend avec un client. Un autre homme de 21 ans est hospitalisé dans un état stable. Théo venait d’avoir son bac et passait son dernier jour d’alternance dans la boutique.

"Un garçon loyal, remplit d’intelligence"

"Il était énergique, toujours en train de rigoler, de faire le fou partout. Il allait juste au boulot. C’est injuste, pourquoi lui ?", déplore Yannis Allelo, un ami. "C’était un garçon loyal, remplit d’intelligence, de bonnes choses. Une bonne personne", réagit un autre témoin. Quatre personnes sont intervenues pour tenter de neutraliser l’agresseur de 62 ans, dont Mohamed, qui s’est jeté sur lui. "Je fonce tête baissée. Sur le coup, tu ne réfléchis pas. Tout le monde criait et s’écartait. Tu comprends vite. Je suis très ému et choqué. Je ne suis pas un héros", explique-t-il. L’agresseur est en garde à vue.