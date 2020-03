VIDEO. Anne Hidalgo raillée pour son cafouillage sur le métro : "Quand ce n'est pas ma ligne habituelle, je peux aussi faire des mélanges", se défend-elle

"Il se trouve que je prends beaucoup le métro, et comme tous les Parisiens, quand ce n'est pas ma ligne habituelle, je peux aussi faire des mélanges", s'est défendue la maire de Paris Anne Hidalgo, candidate à sa propre succession aux municipales, jeudi 5 mars sur franceinfo.

Interrogée mercredi soir sur le plateau de LCI sur son moyen de transport pour venir débattre avec les autres candidats, Anne Hidalgo a hésité : "Je suis venue en métro, la ligne 1 puis la ligne 9… ou la ligne 3, je ne me souviens plus", a-t-elle répondu. Un cafouillage raillé par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

"C'était la 1 et la 9, et je suis descendue à la porte de Saint-Cloud", a finalement expliqué la maire sortante jeudi sur franceinfo. Et d'ajouter : "Je prends très souvent le métro. Ce matin, je suis venue en voiture électrique mais je prends très souvent le métro. Et puis le vélo."