Paris : les transports souterrains visés par une enquête

Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire visant la RATP pour mise en danger d’autrui et tromperie. L’association "Respire" avait porté plainte, accusant la RATP de ne pas dire toute la vérité aux usagers.

Privilégier les transports en commun à la voiture pour soulager les centres-villes et éviter la pollution. Un réflexe pour nombre de voyageurs. Mais est-ce bénéfique pour la santé ? Une enquête a été ouverte visant la RATP pour tromperie et mise en danger d’autrui. En cause, la qualité de l’air qui questionne ces habitués du métro parisien. "Ce n’est pas très respirable", explique une utilisatrice.

Une plainte déposée il y a deux ans

À l’origine de cette enquête, une plainte déposée par l’association "Respire" il y a deux ans. Selon elle, les usagers ne seraient pas suffisamment informés du niveau de pollution de l’air dans le métro ou le RER. En juin dernier, l’agence de sécurité sanitaire avait observé que l’air était trois fois plus chargé en particules fines dans les stations qu’en surface. Les particules polluantes proviennent surtout des frottements entre les rails et le matériel roulant, du freinage qui use les armes. La RATP, de son côté assure que la qualité de l’air fait partie de ses priorités.