Paris : la plus grande dictée du monde a eu lieu sur les Champs-Élysées

Plus de 5 000 personnes se sont installées derrière des pupitres sur les Champs-Élysées, dimanche 4 juin, pour une grande dictée. L'orthographe était en fête.

C'est un record : la plus grande dictée du monde, certifiée par le Guinness Book. L'avenue des Champs-Élysées, à Paris, a été transformée en salle de classe géante, dimanche 4 juin. 1 397 écoliers de tous les âges ont participé à la dictée dont l texte était un extrait des Lettres de mon moulin, d'Alphonse Daudet, lu par Augustin Trapenard.

Un défi personnel et collectif

Des phrases qui s'enchaînent, et des mots parfois difficiles. "Au final, j'ai fait huit fautes", dit un participant. Sous un soleil de plomb et devant les spectateurs, la dictée a rappelé, ou non, de bons souvenirs. "C'est un temps de repos, on répète plusieurs fois les mots, on scande la phrase. Et ça aide l'enfant ou l'adulte à penser et à mettre de l'ordre dans sa tête", confie l'écrivaine Katherine Pancol, ancienne prof de français. Un défi à la fois personnel et collectif, pour tous les mordus d'orthographe.