Paris : "Des Champs-Elysées apaisés, oui" mais "des Champs-Elysées piétonniers non, ce n'est pas possible"

Les Champs-Elysées, réputés pour être la plus belle avenue du monde, vont se refaire une beauté. Ces travaux vont se dérouler en deux phases, présentées ce mercredi 11 mai par la mairie de Paris. Une première enveloppe de 30 millions d'euros sera débloquée avant les Jeux olympiques d'été à Paris en 2024. Près de 200 millions supplémentaires sont prévus après l'échéance olympique. Cette démarche est saluée sur franceinfo par Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Elysées.

Ce budget va permettre, dans un premier temps, de réaliser la réfection des trottoirs, du pavage, du mobilier urbain ou encore de l'éclairage. La maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite également "revitaliser" l'avenue et planter une centaine d'arbres, au nombre aujourd'hui de 400. L'important : être prêt pour les JO 2024. "On va faire très beau, on va faire propre, on va faire en très bon état, on va faire des promenades en bas des Champs qui vont enfin ressembler à quelques chose", confirme Marc-Antoine Jamet.

"Qu'on fasse disparaitre la voiture, non c'est absurde"

En revanche, la question de la voiture n'a pas été tranchée. Ce dossier épineux est repoussé au-delà des JO 2024, "même si le trafic auto va commencer à être légèrement réduit, avec moins de place pour l'auto autour de l'Arc de Triomphe", assure Marc-Antoine Jamet sur franceinfo. Une étude va être menée quant à la circulation sur les Champs et sur place de la Concorde. "C'est une décision qui doit être partagée, coopérative, co-construite avec ceux qui sont sur place et qui ont besoin que la route reste accessible, carrossable, qu'elle reste rouable", avance sur franceinfo Marc-Antoine Jamet. Pas question donc pour le président du comité des Champs-Elysées de retirer la voiture. "Des Champs-Elysées apaisés oui. Des Champs-Elysées piétonniers non, ce n'est pas possible. Ces avenues, cette place, ont été faites pour circuler. Qu'on circule avec des traversées plus sécurisées, plus consolidées, plus visible : oui. Qu'on fasse disparaitre la voiture, non c'est absurde."

"La méthode qu'on a trouvé est la bonne : apaisée, sans polémique, sans unilatéralisme et sans autoritarisme." Marc-Antoine Jamet, président du comité des Champs-Elysées à franceinfo

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a fait savoir dans un communiqué "avoir pris connaissance des propositions de la ville de Paris d'aménagement des Champs-Elysées". Une voie, rappelle-t-il, dont la compétence relève de l'Etat. Il examinera donc ces propositions "avec attention", prévient-il.