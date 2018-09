Paris : une femme accouche au milieu de la gare du Nord

La maman a perdu les eaux vers 6h30. Heureusement pour elle, une infirmière de l'hôpital Robert-Debré se trouvait là et a donc pu l'aider.

Une femme a accouché, vendredi 21 septembre matin, dans l'enceinte de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris, rapportent nos confrères de France Bleu Paris.

Une infirmière qui se trouvait là a pu l'aider

La maman a perdu les eaux vers 6h30, et a pu profiter de la présence fortuite et heureuse d’une infirmière, exerçant à l'hôpital Robert-Debré, qui se trouvait là et a donc pu l'aider. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour d'elle par les secours, le temps de l'accouchement.

La jeune femme ne parlait pas français

Ce dernier n’a pas été facilité par la barrière de la langue, la femme étant d'origine asiatique et ne parlant pas français, précise France Bleu Paris. Selon nos confrères, la jeune mère et son nourrisson vont tous les deux bien : ils ont été pris en charge par le SMUR de l'hôpital Lariboisière, voisin de la gare du Nord.