Paris : un homme grièvement blessé après une chute de 10 mètres dans une trappe ouverte sur un trottoir

Terrible accident dans le 6e arrondissement de Paris. Vendredi 21 septembre, vers 8 heures, un homme est tombé dans une trappe ouverte sur un trottoir rue Mézières, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris. Il a fait une chute de 10 mètres de haut et a été hospitalisé en urgence absolue, précise France Bleu Paris.

L'homme d'une quarantaine d'années, polytraumatisé, a été transféré en urgence absolue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il a fallu l'intervention de pompiers spécialisés dans les actions en milieu périlleux pour parvenir à le remonter.

"On est abasourdi, a réagi le maire du 6e arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq, à franceinfo. Je me bats depuis des années pour que l'on sécurise ces trappes, mais personne ne m'écoute." Aucun élément, à ce stade, ne permet de savoir qui est responsable de cet équipement, et dans quelles circonstances s'est déroulée cette chute.