Paris : fin des terrasses éphémères, les restaurateurs doivent les démonter

Mises en place pour palier une perte de chiffre d’affaires et des capacités d’accueil limitées avec la crise sanitaire, les terrasses éphémères vont disparaître, à compter du lundi 1er novembre.

Installées depuis le premier déconfinement, en mai 2020, les terrasses éphémères dans la capitale vont devoir disparaître, à partir du lundi 1er novembre. "Près de 12 000 avaient été mises en place pour compenser la baisse de chiffre d’affaires après plusieurs mois de fermeture. Les restaurateurs, mais aussi les clients vont devoir se satisfaire des places à l’intérieur, ou des terrasses habituelles", détaille Quentin Bérichel, dans le 12e arrondissement de Paris.

Un démontage pas si simple

Alors, les restaurateurs étaient à pied d’œuvre dans la soirée du dimanche 31 octobre. Les tables sont rangées. Les terrasses éphémères reviendront au printemps prochain. Certains connaissent parfois des difficultés pour démonter les planches de bois, qu’ils vont devoir stocker. "On a fait pas mal de devis avec nos entrepreneurs. Mais ils sont tous débordés à démonter des terrasses. Elle sera encore là demain, mais pas exploitable", répond un restaurateur. Une mesure qui a également permis de palier la baisse de clientèle à cause des jauges mises en place pour lutter contre le Covid-19. Dans des villes comme Strasbourg (Bas-Rhin) et Rennes (Ille-et-Vilaine), ces terrasses éphémères devront également fermer.