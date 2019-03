Des fontaines lumineuses des frères Bouroullec inaugurées sur les Champs-Élysées

Elles sont composées d'un alliage de bronze et d'aluminium mais surtout de cristal.

Six fontaines lumineuses en cristal et bronze de 13 m de haut ont été inaugurées, jeudi 21 mars, par la maire de Paris Anne Hidalgo sur le rond-point des Champs-Elysées. Ces structures composées d'un mât central en bronze d'où sont accrochés des bras supportant un ensemble de maillons lumineux en cristal le long desquels l'eau s'écoule jusqu'au bassin ont été imaginées par les designers bretons Ronan et Erwan Bouroullec.

Constitué de 5 360 pièces, l'ensemble doit tourner sur lui-même à un rythme très doux, proche de celui de la marche des piétons alentour, et scintiller tel un luminaire en mouvement accompagné de jeux d'eau toute l'année. C'est la première fois que du cristal est utilisé pour une installation permanente en ville.

Les nouvelles fontaines des Champs-Elysées ont été inaugurées jeudi 21 mars 2019 à Paris. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

La présence de fontaines à cet endroit de Paris remonte à 1817, mais elles ont été régulièrement démolies et remplacées. Les fontaines étaient à l'arrêt depuis 20 ans sur les Champs-Élysées. Aucune fontaine Wallace du XIXe siècle n'a été supprimée pour permettre cette installation.

>> Paris va-t-il remplacer ses fontaines du XIXe siècle par des modèles avec brumisateur et panneaux solaires ?

Ce projet, intégralement financé par des mécènes privés, est le premier porté par le Fonds pour Paris, le fonds de dotation de droit privé de la Ville de Paris qui a été créé en 2015 à l'initiative d'Anne Hidalgo.