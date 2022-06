Blessés par balle à Paris lors d'un contrôle : la passagère de la voiture est décédée

Trois policiers sont en garde à vue après avoir tiré sur une voiture en plein Paris, samedi 4 juin. La passagère est décédée, et l'homme, lui, est grièvement blessé. Que s'est-il vraiment passé ?

Samedi 4 juin, la police a ouvert le feu en pleine rue, blessant deux occupants d'une voiture. Grièvement touchée, la passagère est finalement décédée, dans la soirée du dimanche 5 juin. La fusillade s'est produite dans le 18ème arrondissement de Paris. Selon de premiers éléments, des policiers en patrouille à vélo ont remarqué une voiture avec quatre passagers, dont l'un ne portait pas de ceinture. Selon les fonctionnaires, le véhicule aurait pris la fuite alors qu'ils s'approchaient.

Un "abus de pouvoir inacceptable" selon Jean-Luc Mélenchon

Quelques mètres plus loin, le conducteur aurait, lors d'une seconde tentative de contrôle, brusquement démarré et foncé sur l'équipage. C'est alors que les forces de l'ordre auraient ouvert le feu, blessant grièvement le conducteur et la passagère à l'avant. "Encore un abus de pouvoir inacceptable. La peine de mort pour un refus d'obtempérer", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Selon François Bersani, porte-parole de l'Unité SGP Police Île-de-France, "la légitime défense ne fait aucun doute". Les trois policiers sont actuellement en garde à vue.