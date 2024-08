Commémorations des 80 ans de la libération de Paris : voici le programme de la semaine

Il y a 80 ans, Paris était libéré de l'occupant nazi par les forces alliées. Pour marquer l'occasion, la capitale française organise une série de commémorations et d'événements, du lundi 19 au dimanche 25 août, dates du soulèvement parisien en 1944. Une première cérémonie avait été organisée le 12 août dernier pour marquer les 80 ans de la libération de la préfecture de police de Paris, en présence notamment d'Emmanuel Macron et de la maire, Anne Hidalgo. Franceinfo vous donne le calendrier des principaux rendez-vous de la semaine.

Un hommage aux agents RATP, mardi 20 août

Deux cérémonies mémorielles sont organisées mardi 20 août à Paris. La première aura lieu à 16h30 au métro Porte de Vincennes (12e arrondissement) et rendra hommage aux agents de la RATP victimes du nazisme, ainsi qu'au cheminot Louis Bouchet, fusillé le 22 août 1944. Un ravivage de la flamme du Soldat inconnu de l'Arc de triomphe sera ensuite organisé à 18h30, toujours en mémoire des agents de la régie publique des transports de Paris.

Deux hommages au personnel public, mercredi 21 août

Premier évènement du 21 août : un dépôt de gerbe en mémoire des personnels de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) morts pendant la guerre, au siège de l'AP-HP, au 34 rue Crozatier (12e arrondissement). A 18h30, la flamme de l'Arc du triomphe sera de nouveau ravivée, cette fois-ci en mémoire des personnels du ministère de l'Intérieur.

L'inauguration d'une exposition au musée de la libération de Paris, jeudi 22 août

Une cérémonie sera organisée à 11 heures le 22 août, sous la voûte du Conseil de Paris, à l'Hôtel de ville, en hommage aux conseillers municipaux fusillés par les occupants. La cérémonie se déplacera ensuite dans les salles du Conseil. A 15 heures, l'exposition consacrée à la colonne commandée par le capitaine Dronne, composée en majorité d'hommes républicains espagnols de la "Nueve" (surnom donné à leur compagnie), sera inaugurée au musée de la libération de Paris (14e arrondissement). Cette colonne, qui faisait partie de la 2e division blindée du général Leclerc, fut la première unité militaire à entrer dans Paris, le 24 août 1944, mais sa contribution fut longtemps passée sous silence.

Des hommages et une soirée musicale, vendredi 23 août

La journée du 23 août débutera à midi, par un dépôt de gerbes en hommage aux fonctionnaires et élus de la ville de Paris, à l'Hôtel de ville, là aussi sous la voûte du Conseil. A 15 heures, un autre dépôt de gerbe aura lieu au parc des Buttes-Chaumont, au niveau de la rue Manin dans le 19e arrondissement, en hommage à la résistante Madeleine Riffaud. Une soirée musicale gratuite sera organisée à partir de 19 heures, à la halle des Blancs Manteaux dans le 4e arrondissement, par l'association 24 août 1944. Elle rendra hommage "aux antifascistes espagnols de la Nueve", selon un communiqué.

L'inauguration d'une nouvelle avenue et un bal, samedi 24 août

Les commémorations bâteront leur plein le 24 août, avec à 11 heures, le dévoilement d'une plaque en mémoire de la colonne Dronne, à l'angle des rues des Peupliers et Brillat-Savarin (13e arrondissement). La ville de Paris inaugurera ensuite l'avenue Hubert Germain, dans le 16e arrondissement. Anciennement baptisée "Robert Bugeaud", figure de la colonisation de l'Algérie, l'avenue prendra ainsi le nom du dernier des compagnons de la Libération.

A 18 heures, une cérémonie de commémoration en mémoire aux soldats de la "Nueve" sera également organisée sur l'esplanade des Villes Compagnon (4e arrondissement). Elle aura lieu en présence des autorités espagnoles et mettra en avant un véhicule militaire d'époque, le Terruel. Une heure plus tard, à 19 heures, la ville organisera un bal de la Libération sur le parvis de l'Hôtel de ville. Au programme : des concerts et une initiation au swing, selon la mairie. Enfin, à 21 heures, les cloches des églises parisiennes sonneront à l'unisson.

Une parade militaire et la cérémonie officielle avec l'arrivée de la flamme paralympique, dimanche 25 août

Le 25 août sera la journée la plus riche. Une messe sera organisée pour la 2e division blindée à l'église Saint-Germain l'Auxerrois (1er arrondissement), à 10 heures. A la même heure sera organisée une cérémonie commémorative à l'Arbre de la libération, place de la bataille de Stalingrad (19e arrondissement). A 10h30, direction la gare de l'Est (10e arrondissement), pour une cérémonie commémorative devant la plaque rendant hommage au départ des déportés de la gare de l'Est. A midi, le drapeau français sera hissé sur la tour Eiffel par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. A la même heure aura lieu un dépôt de gerbe en hommage à José Manuel Baron Carreño, chef des guérilleros espagnols, au cimetière parisien de Pantin (Seine-Saint-Denis).

A 14h30, une cérémonie commémorative sera organisée pour marquer la reddition allemande devant l'ancienne gare Montparnasse, place du 18 juin 1940 (6e arrondissement). Une autre cérémonie, cette fois en hommage à la 2e division blindée, aura lieu à 15h45 devant le monument du général Leclerc, dans le 14e.

Les chaînes France 2, France 3 Paris Île-de-France, et franceinfo canal 27 diffuseront en direct les cérémonies du reste de la journée. La soirée débutera à 16h15 avec le départ de la parade militaire, depuis la porte d'Orléans jusqu'à la place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement. Une heure plus tard, sur la même place, débutera la cérémonie de commémoration officielle, en présence de nombreux officiels dont le président de la République, Emmanuel Macron, et la mairie de Paris, Anne Hidalgo.

L'évènement sera également l'occasion pour la flamme paralympique d'arriver à Paris, alors que les Jeux paralympiques débuteront le 28 août prochain. La flamme sera portée "par un relais collectif composé d'un représentant de chacune des cinq communes qui ont été distinguées par le général de Gaulle comme Compagnons de la Libération [Paris, Nantes, Grenoble, l'Ile-de-Sein et Vassieux-en-Vercors]", précise le site des JO. A 19h30 les cloches des églises parisiennes sonneront pour marquer la fin des commémorations.