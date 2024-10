"Moins de voitures, plus de vert" : après les JO, la place de la Concorde à Paris "va pouvoir entamer sa mue"

"La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture donne son feu vert pour la transformation de la place de la Concorde", écrit jeudi 3 octobre sur X David Belliard, l'adjoint aux mobilités à la mairie de Paris. Cet avis favorable de la CNPA est une "bonne nouvelle", salue-t-il. Selon l'élu écologiste, "ce sera une place plus végétalisée et libérée des tunnels routiers qui bloquent l'accès à la Seine". "Moins de voitures, plus de vert, pour redonner toute la beauté à cette place", se réjouit David Belliard.

👍🏼🥳 La commission nationale du patrimoine et de l'architecture a donné son feu vert pour 'a transformation de la place de la Concorde ! C'est une bonne nouvelle.

Ce sera une place plus végétalisée (plus de 3 hectares seront plantés, sur les 7 hectares de la place) et libérée… pic.twitter.com/hh8IvYc7mp — David Belliard (@David_Belliard) October 3, 2024

Dans un communiqué, diffusé mercredi auprès de France Bleu Paris, la mairie "se félicite de l'avis favorable rendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture". "Ce vaste rond-point automobile, un des îlots de chaleur urbains les plus importants de la capitale, va pouvoir entamer sa mue et s'adapter aux évolutions climatiques dans le respect de son histoire et de son patrimoine remarquable", explique la Ville de Paris.

"Révéler la beauté de la place de la Concorde"

"C'est toute la méthode employée par la Ville de Paris qui est saluée, notamment le travail fourni par la Commission Concorde", ajoute le communiqué. Cette Commission Concorde est composée "d'un ensemble d'experts du patrimoine, de l'environnement, du paysage, du climat, de l'architecture ou encore des mobilités et d'un collège de grands voisins regroupant les acteurs culturels et économiques de la place de la Concorde", sous la présidence de Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture, et de la vice-présidence de l'architecte Ann-José Arlot.

Les douze recommandations établies par la Commission Concorde au printemps ont toutes été intégrées au programme. Ce projet "servira de base de travail pour les propositions des équipes de maîtrise d'œuvre" pour "révéler la beauté de la place de la Concorde et l'adapter aux enjeux de notre siècle".

Un jury composé de représentants de la Ville de Paris, du ministère de la Culture et de l'ensemble des membres de la commission choisira d'abord mi-octobre cinq candidats admis à remettre une offre. Puis le projet lauréat sera choisi au cours du premier trimestre 2025. Il sera présenté en 2026 à la CNPA, avant le lancement des travaux.