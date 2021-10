Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, est mort à l'âge de 101 ans

Hubert Germain, le dernier Compagnon de la Libération, est mort à l'âge de 101 ans. La ministre des Armées, Florence Parly, l'a annoncé, mardi 12 octobre, en préambule d'une audition sur la vente annulée de sous-marins à l'Australie. "C'est un moment important de notre histoire", a-t-elle déclaré. "Je voudrais avoir une pensée émue pour lui, pour sa famille et pour ses frères d'armes qui nous ont quittés, bien sûr, depuis longtemps", a-t-elle ajouté.

La ministre @Florence_Parly annonce au Sénat le décès de Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération pic.twitter.com/YaBF37bHzP — Public Sénat (@publicsenat) October 12, 2021

Né le 6 août 1920 à Paris, fils d'un général des troupes coloniales, l'ancien colosse de 1m90 vivait en fauteuil roulant et ne quittait plus sa chambre médicalisée des Invalides.

"Personne ne l'a entendu, l'appel !"

Il a rejoint Londres dès le mois de juin 1940, en embarquant à bord d’un bateau, l'Arrandora Star, convoyant des soldats polonais au départ de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Il monte à bord avec trois camarades et arrive à Londres le 24 juin 1940. Mais il ne s'est pas décidé à partir en attendant l'appel du 18 juin. "On ne va pas recommencer ce cinéma-là, personne ne l'a entendu, l'appel ! (...) On a tous entendu ce laïus effrayant du maréchal Pétain, disant qu'il fallait terminer la guerre et déposer les armes. Ça a été un choc", racontait Hubert Germain.

Le souvenir de sa première rencontre avec de Gaulle, cet été-là, est intact : "Il s'arrête un instant, me regarde et me dit: Je vais avoir besoin de vous. Quand, à 18-19 ans, vous vous ramassez ça en pleine figure, dans le désastre général qui est là, il y a quelque chose qui vous émeut profondément". Engagé dans les premiers au sein des Forces françaises libres (FFL), Hubert Germain est affecté sur un cuirassé, où il suit les cours d'élève officier de marine.

Seules 1 038 personnes ont reçu le titre de Compagnon de la Libération. Hubert Germain sera inhumé au Mont-Valérien, lieu de martyre de la Résistance.