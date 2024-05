Somme : plusieurs communes victimes de brusques montées des eaux et de coulées de boue, après des orages

Plusieurs communes de la Somme ont été victimes de brusques montées des eaux et de coulées de boue, après des orages vendredi 24 mai, rapporte France Bleu Picardie. Des opérations de nettoyage, de déblayage et de pompage étaient en cours ce samedi 25 mai au matin.

Selon le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis), 35 maisons ont été touchées vendredi, à Monchy-Lagache, une commune située à l'est du département. Parmi elles, 27 ont été inondées. Une personne a été évacuée et mise à l'abri. Deux maisons et un bâtiment agricole de 400 mètres carrés ont aussi été inondés à Ugny-l'Équipée. Les pompiers ont par ailleurs été appelés vers 22h vendredi, pour des coulées de boue à Cerisy. "15 à 20 maisons ont été impactées" dans ce village de 500 habitants, précise le Sdis à France Bleu Picardie. Deux personnes ont été "mises en sécurité dans la salle des fêtes, mais personne n'a été blessé", selon cette même source.

La Somme est en vigilance jaune pour "crues" ce samedi. Plusieurs communes du département, dont Cerisy, ont déjà été touchées par des inondations et des coulées de boue après un violent orage mardi 21 mai.