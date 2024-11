Somme : des tags antisémites découverts sur la mairie et sur une maison d'Allonville

Des tags antisémites ont été découverts sur la porte de la mairie et sur une maison d'Allonville, près d'Amiens, dans la Somme, samedi 23 novembre au matin, rapporte France Bleu Picardie. Sur la porte de la mairie, le message a été inscrit à l'aide d'un pochoir. Il commence par ces mots : "Message aux juifs et leur laquais, traîtres à leur race, politiques, médias et magistrats". Il a été effacé après les constatations des gendarmes.

"Rejet" et "dégoût"

"Quand on est élu d'une petite collectivité (775 habitants), ce genre d'acte on ne le gère jamais", explique la maire d'Allonville, Audrey Boché, à France Bleu Picardie. "On a du mal à comprendre comment on en arrive à des gestes comme cela dans nos campagnes", poursuit celle qui dit ressentir "de la colère et de l'incompréhension". L'élue a reçu de nombreux messages de soutien. "Dans la commune il y a vraiment une forme générale de rejet et de dégoût pour cet acte, et il y a cette solidarité qui se crée pour dire que nous sommes tous contre ce qui a été fait", affirme-t-elle.

La façade d'une maison qui donne sur la rue a également été taguée, selon la maire d'Allonville. "Je pense clairement que ce n'est pas l'administré en question qui était visé, mais ils avaient certainement à disposition une surface lisse qui leur permettait de taguer leurs atrocités", estime Audrey Boché, qui a saisi le procureur de la République d'Amiens ainsi que le préfet de la Somme. Le 12 novembre dernier, des inscriptions antisémites et des tags de croix gammées avaient été retrouvés dans les rues d'Amiens. Un homme avait été interpellé, avant d'être relâché sans poursuite, selon France Bleu Picardie.