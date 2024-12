Nord : un vaste trafic d'armes démantelé par la police dans la métropole lilloise, une dizaine d'interpellations

Plus de 70 armes ont été découvertes parmi lesquelles des revolvers, des mitraillettes et de nombreuses munitions.

Après de longs mois d'enquête, la police judiciaire de Lille a mené une opération de grande ampleur dans la métropole lilloise pour mettre fin à un vaste trafic d'armes, rapporte jeudi 5 décembre France Bleu Nord.

Plus de 70 armes ont été découvertes et une dizaine d'interpellations ont eu lieu lors de ce coup de filet réalisé par le service interdépartemental de la police judiciaire du Nord. Selon les informations de France Bleu Nord, des enquêteurs sont mobilisés depuis le mois d'avril sur cette affaire. Une opération de grande ampleur a été menée mardi 4 décembre pour interpeller les membres du réseau. La saisie est impressionnante avec parmi les armes découvertes des revolvers, mais aussi des armes de gros calibres, comme des mitraillettes et de très nombreuses munitions. La police a dû mener plusieurs opérations conjointes dans la métropole lilloise.

Individus connus de la police

Mardi, des membres de la brigade de recherche et d'intervention se sont rendus d'abord au sein d'une société de location de voitures de prestige à Haubourdin au sud-est de Lille. Selon les informations de France Bleu Nord, un atelier de transformation et de remilitarisation d'armes s'y trouvait. Des perquisitions et des interpellations ont également eu lieu sur le parking du McDonald's de Croix au nord-est de Roubaix, dans un salon de thé situé dans le quartier de Fives à Lille et au niveau du Boulevard Victor Hugo à Roubaix.

Les individus interpellés sont tous bien connus des services de police pour violences, trafic de stupéfiants ou encore escroquerie. Ils seront prochainement déférés au parquet de Lille.