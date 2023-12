Nord : ce que l'on sait de la découverte du corps d'un bébé dans un sac au Quesnoy

Une découverte glaçante. A la suite d'un incendie survenu mardi 26 décembre, les pompiers ont retrouvé le "corps sans vie" d'un bébé dans un sac à dos, dans un appartement d'un immeuble situé dans la commune du Quesnoy (Nord), a annoncé mercredi le procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe, Laurent Dumaine. Jeudi, les causes de la mort du nourrisson restaient inconnues. Franceinfo fait le point sur les premiers éléments de l'enquête.

Le corps retrouvé après un violent incendie

L'incendie de l'immeuble découpé en plusieurs appartements, situé rue Théau, à quelques pas de la mairie du Quesnoy, a débuté en fin de matinée, mardi. Les pompiers sont intervenus quelques minutes plus tard et ont bouclé le quartier, raconte La Voix du Nord , qui précise que les cinq locataires du bâtiment ont quitté les lieux à temps et en sont ressortis indemnes. Malgré d'importants dégâts matériels, l'incendie n'a pas fait de victimes.

Une fois le feu éteint, les pompiers ont commencé à effectuer des reconnaissances dans l'immeuble. Au cours de cette opération, l'un d'eux a découvert un sac à dos d'où se dégageait une "très forte odeur", relate France Bleu Nord. A l'intérieur, le corps d'un nourrisson est retrouvé.

"Les premières conclusions tendraient plutôt vers un départ de feu accidentel, avec un possible court-circuit sur un appareil électrique", estiment les autorités, citées par La Voix du Nord. "A priori, les deux événements ne seraient pas liés". D'après le quotidien régional, l'appartement dans lequel se trouvait le sac n'est pas celui duquel le feu est parti.

Les causes de la mort encore inconnues

Pour l'heure, il est encore impossible "de déterminer les causes de la mort du nourrisson", qui semble "remonter à quelques jours", d'après les premières constatations du médecin légiste, citées dans le communiqué du procureur. L'autopsie du corps du nourrisson est prévue jeudi, rapporte BFMTV. Elle permettra de "déterminer si ce nourrisson a vécu et, le cas échéant, les causes éventuelles de son décès", explique le parquet. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.

Les locataires de l'appartement entendus

Deux personnes sont interrogées par les gendarmes depuis mercredi matin, selon France Bleu Nord. Il s'agit des deux locataires de l'appartement dans lequel a été retrouvé le nourrisson, rapporte La Voix du Nord , qui ajoute que le jeune couple n'a pas été entendu sous le régime de la garde à vue. Cette audition doit notamment permettre de déterminer s'ils sont les parents du bébé retrouvé, selon BFMTV.