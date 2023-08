Nord : à Camphin-en-Carembault, couper du bois bénévolement peut se révéler bénéfique

Dans le village de Camphin-en-Carembault, dans le Nord, des habitants entretiennent bénévolement la forêt. En échange, la municipalité s’engage à leur vendre du bois de chauffage à prix cassé.

Huile de coude, contre bois de chauffage. Dans le village de Camphin-en-Carembault (Nord), les bûcherons amateurs ont sorti la tronçonneuse et la forêt en avait grand besoin. "Quand je suis venu voir dans la forêt, il y avait énormément d’arbres qui étaient dangereux. Je me suis dit : 'Pourquoi pas donner un coup de main à la commune'", témoigne un habitant du village. Les professionnels demandent 800 euros par arbre. Un budget que la commune n’aurait pas pu se permettre.



Pouvoir d’achat et environnement

Le fouage était la solution idéale. Cette pratique médiévale existe encore dans les régions très forestières, comme les Ardennes. L’édile de la commune, Matthieu Lestoquoy, explique : "On fait du gagnant-gagnant. Vous nettoyez le bois, on abat les arbres malades […], et puis vous pourrez repartir avec le bois, à raison de 10 euros le stère." L’opération sera réitérée les deux prochains week-ends. Les coupeurs volontaires, une dizaine, se répartiront la récolte. Une belle façon de combiner pouvoir d’achat et gestion de l’environnement.