Nord : 25 personnes secourues au large de Dunkerque

25 personnes ont été secourues au large de Dunkerque, dans le Nord, dans la nuit du mercredi 5 juin au jeudi 6 juin, par le CROSS Griz-Nez (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, vendredi 7 juin, dans un communiqué.

Tôt jeudi matin, la gendarmerie maritime repère une embarcation de migrants "à l'arrêt en face de la plage, à proximité du port de Dunkerque", expliquent les autorités. Une personne à bord de l'embarcation demande de l'assistance, car le moteur est en panne, selon la préfecture. Avant que le moteur ne redémarre, la gendarmerie maritime récupère 25 personnes. "Les autres personnes présentes à bord de l'embarcation de migrants refusent l'assistance proposée", affirme la préfecture. "Compte tenu des risques de chute à la mer ou de blessures encourus pour les personnes en cas d’intervention contrainte, le choix est fait de les laisser poursuivre leur route", poursuit-elle.

"Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde toute personne qui envisage de traverser la Manche sur les risques encourus", est-il écrit dans le communiqué. Ce secteur est une des zones maritimes les plus fréquentées au monde, avec "plus de 600 navires de commerce qui y transitent par jour" et des conditions météorologiques "souvent difficiles".