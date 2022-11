Effondrement des immeubles à Lille : ils "ont fait prendre conscience à tout le monde" des risques, selon le président de Renaissance du Lille Ancien

Les 17 habitants de trois immeubles ont été évacués dans le centre-ville de Lille dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 novembre, rue Lepelletier, en raison d'un risque d'effondrement. D'autres évacuations ont eu lieu jeudi 24 et vendredi 25 novembre, rue de la Monnaie et le 12 novembre dernier, deux immeubles se sont effondrés rue Pierre Mauroy, faisant un mort.

Jean-Yves Méreau, président de l'association Renaissance du Lille Ancien, milite depuis des années pour dénoncer les problèmes de structures dans la ville. Il pointe du doigt la "suppression de murs porteurs dans tous les rez-de-chaussée commerciaux" et "un assèchement du sous-sol par pompage de la nappe phréatique qui provoque un tassement de l'argile sur laquelle sont construites les maisons". Jean-Yves Méreau ajoute également qu'il a découvert un autre problème à l'occasion de l'évacuation de la rue de la Monnaie. "Ce sont des problèmes de surélévation. Au XIXème et début du XXème siècle, on a rajouté plusieurs étages sur des maisons du XVIIème siècle qui étaient faites pour ne supporter qu'une toiture". Il évoque aussi l'assèchement des "canaux internes à la vieille ville" et milite pour un retour de l'eau dans le centre-ville.

Selon lui, ces effondrements "ont fait prendre conscience à tout le monde" des risques, "la Ville a redoublé de vigilance et j'espère que maintenant nous allons mettre tout le monde autour d'une table et qu'on écoute enfin ce qu'on dit depuis des années". Il appelle à une réflexion de tous les acteurs.

"Si la vigilance redouble et continue, on va constater d'autres choses", assure le président de Renaissance du Lille Ancien. "Mais il ne faut pas affoler la population non plus, le vieux Lille ne va pas s'effondrer sur lui-même", rassure-t-il. Il évoque tout de même le manque de vigilance et la négligence des propriétaires et tempère en expliquant que "ce ne sont vraiment que des épiphénomènes".