Trois migrants blessés par balle lors d'une rixe à Calais

La rixe a éclaté entre la route de Saint-Omer et le chemin Castre, à Calais (Pas-de-Calais). Jeudi 1er février, trois migrants ont été blessés par balle aux alentours de 15 heures lors d'une bagarre qui a opposé des migrants de nationalités afghane et érythréenne après une distribution de repas, a déclaré la préfecture. Deux d'entre eux ont été transportés directement par des associatifs à l'hôpital de Calais et le troisième était pris en charge par les sapeurs-pompiers et le Samu, selon la même source. L'identité et l'état de santé des victimes n'étaient pas encore établis.

Sur Twitter, un travailleur humanitaire sur place, la situation est "plus que tendue" à Calais, déclare-t-il sur Twitter. Outre l'altercation de l'après-midi à proximité d'un lieu de distribution de repas, il indique qu'une "très grosse opération de destruction des abris" a eu lieu dans la matinée.