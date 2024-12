Traversées de migrants dans la Manche : l'association Utopia 56 visée par trois enquêtes

L'association d'aide aux migrants Utopia 56 est visée par trois enquêtes préliminaires, après des signalements des autorités, rapporte mercredi France Bleu Nord. L'une des enquêtes est ouverte pour "diffamation", les deux autres pour "fausses informations". C'est l'association elle-même qui a rendu publiques ces procédures.

Le procureur de la République de Boulogne confirme à France Bleu Nord avoir reçu deux signalements de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, les 25 juillet et 18 septembre 2023. Le parquet précise avoir saisi la compagnie de gendarmerie maritime du Havre, pour enquêter sur "des faits qualifiés de communication ou divulgation d’une fausse information dans le but de faire croire à un sinistre de nature à provoquer l’intervention inutile des secours". Les autorités reprochent ainsi à des bénévoles de l'association Utopia 56 d'avoir appelé les secours pour des embarcations en détresse alors qu'il n'en était rien, "dans l’objectif de les détourner d’autres situations nécessitant leur présence, mettant ainsi la vie d’autrui en danger", écrit l'association.

La deuxième enquête vise un bénévole qui a appelé les secours en août 2024 pour signaler une suspicion de décès d’un enfant qui lui avait été communiquée. Il avait alors précisé "très clairement qu’il ne pouvait rien affirmer et ne faisait que relayer des témoignages reçus de personnes paniquées", souligne Utopia 56.

La troisième enquête porte sur des faits de diffamation à l’encontre des forces de l’ordre à raison de propos publiés sur X en avril 2024, faisant état d’un bateau incendié.

L'association dit se tenir à disposition de la justice

"Utopia 56 nie toute instrumentalisation des appels aux secours par ses bénévoles, qui sont susceptibles de se retrouver, comme cela arrive malheureusement trop souvent, face à des situations pouvant nécessiter des soins médicaux et l’intervention des secours", se justifie l'association.

C'est la première fois qu'Utopia 56 est visée par des enquêtes préliminaires. Son co-fondateur et délégué général Yann Manzi n'est pas surpris par ces procédures, l'association ayant déjà porté plainte contre l'Etat à la suite de naufrages. Utopia 56 rappelle qu'elle a reçu en 2024 près de 400 appels pour des personnes en détresse. "Souvent, la police nous appelle, les pompiers nous appellent pour venir aider sur le littoral tellement ils sont débordés par la situation", explique Yann Manzi à France Bleu Nord.

"D'un côté on nous incrimine, on nous empêche de collaborer. D'un côté, la préfecture ne veut pas nous parler, et, par contre, les opérationnels sur le terrain nous appellent tellement ils sont débordés par la situation ! C'est tout simplement décalé." Yann Manzi à France Bleu Nord

Utopia 56 précise qu'elle se tient à disposition de la justice dans chacune des trois procédures. "Nous répondrons à toutes les questions posées par les enquêteurs et apporterons les éléments factuels démontrant que notre travail est réalisé de bonne foi, dans le respect du cadre légal et dans l’objectif de la sauvegarde de la vie humaine", assure l'association.