Traversée de la Manche par des migrants : comment la préfecture maritime organise les secours

Les tentatives de traversées de la Manche par des migrants sont en augmentation depuis plusieurs jours, selon la préfecture maritime de la zone Manche - mer du Nord. "En 48 heures, on a comptabilisé plus de 30 opérations de sauvetage dans le détroit du Pas-de-Calais, avec plus de 1 000 personnes secourues par différents moyens", a ainsi détaillé sur franceinfo jeudi 4 novembre Marine Gauthier, porte-parole adjointe de la préfecture maritime. Elle a également détaillé les moyens mis en oeuvre pour secourir ces migrants.

franceinfo : Comment ces personnes sont-elles secourues ?

Marine Gauthier : Ces opérations sont coordonnées par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Gris-Nez. Lorsqu'il reçoit un appel signalant des naufragés ou des personnes en difficulté dans la zone, le Cross va engager différents moyens en fonction de la zone et des moyens disponibles ou proches des naufragés, à la fois aériens ou maritimes. Il s'agit de moyens de la marine nationale, des douanes, de la gendarmerie nationale, mais aussi de nombreuses vedettes de la Société nationale du sauvetage en mer (SNSM). On observe aussi régulièrement la solidarité des gens de la mer puisque, durant ces dernières 48 heures, on a vu des bateaux de pêche porter secours à des naufragés en difficulté dans la zone. Une fois ces naufragés récupérés, ils sont ramenés dans les ports français où ils sont pris en charge par la police aux frontières (PAF) et les pompiers.

Dans quelles conditions se font ces opérations ?

Elles ont lieu tout au long de la journée mais commencent principalement à la tombée de la nuit. Même si les terres britanniques semblent assez proches des côtes françaises, c'est une traversée qui peut être longue et dangereuse, dans une zone où près de 25% du trafic maritime mondial circule. Ces opérations durent donc dans le temps. Il y a quelques jours, l'Abeille Languedoc, à Boulogne-sur-mer a récupéré près de 180 personnes en mer.

Comment tentent-ils la traversée ?

Ils sont dans des embarcations pneumatiques, souvent en surnombre et pas toujours équipés de gilets de sauvetage. On retrouve à la fois des femmes, des hommes et des enfants, voire des nourrissons. Ce sont donc des traversées dans des conditions assez extrêmes. C'est une zone où les conditions météo sont très souvent mauvaises, avec une mer qui peut être déchaînée et des vents forts. A l'approche de l'hiver, la température de l'eau diminue. A ces conditions météo se rajoutent donc des risques d'hypothermie lorsque des naufragés tombent à la mer ou si l'embarcation coule.