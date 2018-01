Immigration : Emmanuel Macron en visite à Calais

Emmanuel Macron sait que ce déplacement dans le Pas-de-Calais est à haut risque. Il commence donc par la partie la plus simple. Après un bain de foule, le chef de l'État visite un centre d'accueil pour les migrants. Un moment d'échange avec les bénévoles, et surtout avec des migrants. Un jeune soudanais a quitté son pays depuis 2015 ; il est dans ce centre depuis novembre, après six mois passés dans la nature.

262 000 titres de séjour, en hausse de 13,7%

Le président de la République le rassure sur son sort : "Ce que vous avez décrit, je crois, relève en effet de l'asile. Donc on va essayer de faire les choses le plus vite possible". Mais Emmanuel Macron défend aussi des critères stricts d'accueil, excluant notamment les migrants économiques. Ce mardi 16 janvier au matin, Gérard Collomb annonçait que la France avait délivré 262 000 titres de séjour, en hausse de 13,7%, et procédé à 14 859 retours forcés, en hausse de 14,6%. Ce soir, le président de la République rencontrera des associations, à la fin d'une visite au cours de laquelle il aura rencontré policiers, élus et habitants.

