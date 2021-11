DIRECT. Migrants : Londres et Paris conviennent d'accroître leurs efforts contre les "traversées mortelles" après le naufrage dans la Manche

Ce qu'il faut savoir

Des actes après le drame ? Londres et Paris ont convenu, mercredi 24 novembre dans la soirée, de "l'urgence" d'accroître leurs efforts communs afin de lutter contre les "traversées mortelles" de la Manche par des migrants souhaitant rejoindre l'Angleterre depuis la France, après un naufrage ayant fait 27 morts, a annoncé Downing Street. Suivez notre direct.

Un bilan encore imprécis. Parmi les 27 victimes du naufrage figurent 17 hommes, dont deux décédés à l'hôpital, sept femmes et "trois jeunes", dont on ignore encore l'âge exact, a précisé à l'AFP la procureure de Lille (nord), Carole Etienne. Deux rescapés "apparemment somalien et irakien" étaient aussi hospitalisés et devraient pouvoir être entendus sous peu, a-t-elle précisé.

Une enquête en cours. La Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille a été saisie de l'enquête, ouverte pour "aide à l'entrée et au séjour irréguliers en bande organisée", "homicide et blessures involontaires" et "association de malfaiteurs". L'épave a été saisie et sera examinée pour éclaircir les causes du naufrage, a précisé la procureure.

Des tentatives de traversées de plus en plus nombreuses. Au 20 novembre, 31 500 migrants avaient quitté les côtes depuis le début de l'année et 7 800 migrants avaient été sauvés. Une tendance qui n'a pas baissé malgré les températures hivernales. Selon Londres, 22 000 migrants ont réussi la traversée sur les dix premiers mois de l'année.