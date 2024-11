Dans le Pas-de-Calais, quatre corps découverts en mer et sur une plage en deux jours

Un corps a été découvert sur la plage de Calais (Pas-de-Calais) et un autre repêché en mer mercredi 6 novembre, au lendemain de la récupération de deux autres corps dans la Manche, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer. "Depuis hier après-midi, quatre corps ont été découverts en mer ou sur le littoral à Calais ou au large de Calais : deux hier en mer, un ce matin au niveau de la digue de la plage de Calais et un nouveau ce matin en mer", a détaillé le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras.

Le procureur précise que les corps découverts mardi et mercredi sont "altérés et difficilement identifiables" mais que celui découvert mercredi matin au niveau de la digue de la plage de Calais portait "des papiers évoquant qu'il s'agit du corps d'un homme de nationalité syrienne". "Outre des investigations médico-légales, les actes d'enquête auront pour but de déterminer si ces corps peuvent être rattachés aux naufrages ou événements maritimes avec décès survenus dernièrement, en déterminant l'événement en cause", résume M. Le Bras.

Plus de 60 morts depuis le début d'année

Le 23 octobre, au moins trois migrants étaient morts dans un naufrage, pour lequel les autorités évoquaient de possibles victimes disparues. Le parquet avait fait état, quelques jours plus tard, d'une "interrogation" persistante en raison d'un écart entre le nombre de personnes repêchées et certains témoignages sur le nombre de passagers à bord. Samedi matin, un autre corps a été trouvé sur la plage de Sangatte, toute proche de Calais, et trois l'avaient été sur la plage de Saint-Etienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer, mercredi dernier, jour où un migrant avait également trouvé la mort dans une tentative de traversée.

Sans compter les deux corps découverts ce mercredi, les deux repêchés mardi et celui découvert samedi, pas encore identifiés formellement comme ceux de migrants, au moins 60 candidats à l'exil ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche depuis le début de l'année.