Calais : l'ancienne "jungle" où vivaient des milliers de migrants officiellement réhabilitée en site naturel

Elle est désormais accessible en partie au public. L'ancienne "jungle" de Calais, cet immense campement où vivaient en 2015 et 2016 plusieurs milliers de migrants désireux de rejoindre la Grande-Bretagne, a été réhabilitée en site naturel. "L'idée c'était de reconstituer des milieux naturels, des milieux humides permettant le retour des hirondelles pour retrouver des espaces qui avaient été en quelque sorte détruits et pour accueillir le public", a expliqué Odile Gauthier, directrice du Conservatoire du littoral, propriétaire du site d'une trentaine d'hectares, lors de l'inauguration vendredi 8 juin.

Passerelles de bois, hirondelles et dunes

Après des travaux évalués à 1,7 million d'euros et entamés à l'été 2017, les promeneurs peuvent désormais emprunter des passerelles en bois qui mènent, d'un côté, au sommet d'un bunker de la Seconde Guerre mondiale surplombant la plage et la Manche, et de l'autre, à un observatoire donnant sur les dunes, avec la zone industrielle en arrière plan.

A la place des milliers de tentes, de conteneurs en dur de l'ancien centre d'accueil provisoire, de l'église et de la mosquée de fortune qui y avaient été construites, s'étend désormais falaises artificielles et étendues d'eau sanctuarisées, où nichent hirondelles de rivage, gravelots et avocettes.